Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Член партии КПРФ погиб при освобождении Курской области. 

О гибели Евгения Герасимова сообщил омский обком КПРФ. Боец погиб при освобождении Суджанского района Курской области.

Он был секретарем первичной организации КПРФ «БРО 571», созданной на базе Центрального местного отделения КПРФ Омска.

Похоронят Евгения на Аллее Героев Александровского кладбища в Иркутске, где живет его семья. 

РИА «Омск-информ» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

·Общество

Член партии КПРФ погиб при освобождении Курской области. 

О гибели Евгения Герасимова сообщил омский обком КПРФ. Боец погиб при освобождении Суджанского района Курской области.

Он был секретарем первичной организации КПРФ «БРО 571», созданной на базе Центрального местного отделения КПРФ Омска.

Похоронят Евгения на Аллее Героев Александровского кладбища в Иркутске, где живет его семья. 

РИА «Омск-информ» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.