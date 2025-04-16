Мужчина не только публиковал запрещенные материалы, но и объяснял, как избежать ответственности другим.

Следственным управлением Следственного комитета России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Омска. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса РФ («Участие в деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»).

В комитете рассказали, что в октябре – декабре 2024 года обвиняемый в одном из мессенджеров систематически публиковал материалы экстремистского характера. Более того, он публично высказывался о методах ухода от уголовной ответственности за участие в подобной деятельности.

В настоящее время подозреваемый находится вне границ Российской Федерации. Ведется активная работа по установлению всех деталей совершенного преступления. Согласно действующему законодательству, максимальное наказание за подобное деяние составляет до шести лет лишения свободы.