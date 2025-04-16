В контрольно-счетной палате представили всю подробную информацию о гибнущих зеленых насаждениях.

Сегодня, 16 апреля, на пленарном заседании Омского городского Совета контрольно-счетная палата города представила отчет о своей деятельности за 2024 год. КСП осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль, а также контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг.

– При проверке вопроса организации озеленения на территории города Омска особое внимание уделено работе муниципального питомника, образованного на базе бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», – рассказал председатель Контрольно-счетной палаты города Омска Александр Клюхин.

Между прочим, приживаемость высаженных деревьев и кустарников в 2024 году улучшилась – с 52,7 % в 2023 году до 84,6 % в 2024-м. Но число саженцев уменьшилось втрое, с 15 894 до 5 279.

Посчитали в КСП расходы, понесенные на посадку деревьев и кустарников, которые потом погибли: в 2023 году сумма составила 1 710,9 тыс. руб., в 2024 году – 244,2 тыс. руб. В соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса РФ они считаются неэффективными.

Специалисты ведомства провели и контрольные осмотры посадок. Выяснилось, что в ряде случаев зелень уничтожена при строительстве и ремонте дорог, однако информации об этом нет ни в окружной администрации, ни в мэрии. Подрядчик не был привлечен к наказанию.

Контролеры обнаружили, что часть территории муниципального питомника в Омске не используется, и по итогам контрольного мероприятия предложено организовать производственный процесс по выращиванию саженцев деревьев, кустарников и рассады цветов с использованием всей полезной площади этой локации.