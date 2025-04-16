Омск-Информ
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Страховая выплата не покрывала расходы на ремонт.
Центральный районный суд Омска рассмотрел иск водителя BMW к водителю Chevrolet. Первая потребовала от второй 1,6 млн рублей на ремонт машины после аварии.
Авария произошла 2 октября 2024 года. Омичка на Chevrolet при перестроении не уступила дорогу женщине на автомобиле BMW, которая двигалась в попутном направлении. Произошло столкновение, и BMW отбросило на автомобиль Great Wall. Виновницу аварии привлекли к административной ответственности за нарушение правил маневрирования.
После аварии владельцу автомобиля BMW выплатили страховку – 400 тыс. рублей. Однако, как показала заказанная владельцем экспертиза, материальный ущерб превысил 2 млн рублей. Разницу омичка и потребовала с виновницы аварии. Суд удовлетворил иск.
1069
·Авто

Страховая выплата не покрывала расходы на ремонт.
Центральный районный суд Омска рассмотрел иск водителя BMW к водителю Chevrolet. Первая потребовала от второй 1,6 млн рублей на ремонт машины после аварии.
Авария произошла 2 октября 2024 года. Омичка на Chevrolet при перестроении не уступила дорогу женщине на автомобиле BMW, которая двигалась в попутном направлении. Произошло столкновение, и BMW отбросило на автомобиль Great Wall. Виновницу аварии привлекли к административной ответственности за нарушение правил маневрирования.
После аварии владельцу автомобиля BMW выплатили страховку – 400 тыс. рублей. Однако, как показала заказанная владельцем экспертиза, материальный ущерб превысил 2 млн рублей. Разницу омичка и потребовала с виновницы аварии. Суд удовлетворил иск.
1069