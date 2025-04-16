Омск-Информ
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·Происшествия

Пес укусил женщину за ногу.

 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку сведений о нападении собаки на женщину и ребенка в городе Калачинске Омской области.

Информация об инциденте поступила из соцсетей и была передана информационным центром СК РФ. По сообщению, агрессивное домашнее животное, свободно гулявшее без присмотра, напало на мать с ребенком на территории больницы в понедельник, 14 апреля. Женщина была укушена в ногу, и ей пришлось обратиться за медицинской помощью. 

Руководителю Следственного управления СК России по Омской области Виталию Батищеву поручено подготовить отчет о проделанной работе и результатах проверки.

·Происшествия

Пес укусил женщину за ногу.

 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку сведений о нападении собаки на женщину и ребенка в городе Калачинске Омской области.

Информация об инциденте поступила из соцсетей и была передана информационным центром СК РФ. По сообщению, агрессивное домашнее животное, свободно гулявшее без присмотра, напало на мать с ребенком на территории больницы в понедельник, 14 апреля. Женщина была укушена в ногу, и ей пришлось обратиться за медицинской помощью. 

Руководителю Следственного управления СК России по Омской области Виталию Батищеву поручено подготовить отчет о проделанной работе и результатах проверки.