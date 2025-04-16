Двухколесный транспорт был не пристегнут замком.

Сотрудники уголовного розыска задержали омича, подозреваемого в краже велосипеда из подъезда жилого дома в Кировском округе.

37-летняя жительница дома на проспекте Комарова, 21, обратилась в полицию с заявлением о пропаже велосипеда, который она хранила в открытом тамбуре десятого этажа. Женщина заявила, что исчезновение транспортного средства она обнаружила утром. Ущерб она оценила в 18 тыс. рублей. Украденный велосипед принадлежал ребенку потерпевшей.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что велосипед угнал 41-летний местный житель. Подозреваемого задержали в его квартире, там же был найден и украденный велосипед.

На допросе мужчина рассказал, что поздно вечером шел мимо указанного дома и решил зайти в подъезд согреться. Видимо, температура на первом этаже угонщика не устроила, и он поднялся на 10-й этаж, где и увидел велосипед без замка. Омич решил присвоить его себе, отправившись домой на байке.

Велосипед уже возвращен законной владелице. А в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Примечательно, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.