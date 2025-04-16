Новым руководителем Называевской межрайонной прокуратуры стал выпускник юрфака Владислав Ракитянский.
Прокуратура Омской области сообщает о назначении называевского межрайонного прокурора. Им стал 29-летний Владислав Ракитянский.
Ракитянский имеет высшее юридическое образование, работать в прокуратуре он начал в августе 2018 года, последовательно заняв должности помощника Тарского межрайонного прокурора, старшего помощника прокурора Центрального округа Омска, а впоследствии и заместителя Калачинского межрайонного прокурора области.
Прокурор региона Алексей Афанасьев обозначил перед новым руководителем приоритеты работы. Особое внимание акцентировано на контроле за ходом строительства значимых социальных объектов и исполнением национальных проектов, усилении мероприятий по ограничению доступа к сайтам с запрещенной информацией, а также принятии эффективных мер по предотвращению роста количества мошенничеств, осуществляемых с использованием современных информационных технологий.