Мужчина отдал мошенникам 85 тысяч рублей.
47-летний инженер-испытатель авиационных двигателей из Омска лишился крупной суммы денег, участвуя в якобы беспроигрышной лотерее.
По словам мужчины, он получил в мессенджере объявление о беспроигрышной лотерее с главным выигрышем в полмиллиона рублей. Чтобы принять участие, требовалось сделать скриншот публикации и перейти по приложенной ссылке. Таким образом, заявитель попал в «розыгрыш», первым этапом которого стал перевод 150 рублей на указанный счет.
С каждой последующей стадией организаторы начинали требовать все большие суммы – от 1500 до 45 000 рублей. Последним условием стало внесение еще 75 000 рублей, после чего мужчина осознал, что его вводят в заблуждение мошенники. В итоге омич лишился 85 тысяч.
В настоящий момент следствием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).