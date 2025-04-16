Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на улице 70 лет Октября.

Сотрудники омской полиции разыскивают водителя, который в прошлую пятницу, 11 апреля, сбил ребенка в Кировском округе и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел около 17:30 часов около дома № 20 на улице 70 лет Октября. Десятилетняя девочка переходила дорогу поблизости от нерегулируемого пешеходного перехода и угодила под колеса автомобиля. 

Сразу после столкновения водитель покинул место происшествия. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. 

️Если вы располагаете информацией о данном ДТП или местонахождении водителя, позвоните по телефонам: 79-35-04 либо 102.

·Происшествия

Инцидент произошел на улице 70 лет Октября.

Сотрудники омской полиции разыскивают водителя, который в прошлую пятницу, 11 апреля, сбил ребенка в Кировском округе и скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел около 17:30 часов около дома № 20 на улице 70 лет Октября. Десятилетняя девочка переходила дорогу поблизости от нерегулируемого пешеходного перехода и угодила под колеса автомобиля. 

Сразу после столкновения водитель покинул место происшествия. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. 

️Если вы располагаете информацией о данном ДТП или местонахождении водителя, позвоните по телефонам: 79-35-04 либо 102.