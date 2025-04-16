Специальные бригады проверят состояние дна и уберут опасные предметы на популярных местах отдыха горожан.

Департамент городского хозяйства мэрии объявил тендер на обследование и очистку дна Иртыша на пляжах Омска. На эти цели из бюджета выделено 233 тыс. рублей, соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию необходимо проверить и очистить дно акваторий четырех городских пляжей общей площадью 19 200 квадратных метров: пляж «Кировский» – 3000 кв. м, пляж «Советский» – 9000 кв. м, пляж «Центральный-1» – 1200 кв. м, пляж «Центральный-2» – 6000 кв. м.

Исполнитель должен единовременно выполнить работы в течение пяти рабочих дней после поступления заказа от администрации. Водолазы обязаны исследовать и почистить дно водных зон омских пляжей глубиной до двух метров, удаляя как мелкие, так и крупные объекты, способные представлять угрозу отдыхающим. Если невозможно достать объект из водоема, следует установить специальные предупредительные буи. Весь собранный мусор надлежит вывезти на контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов.

Вся работа должна быть снята на камеру. Итоги тендера будут объявлены 18 апреля.