За 21,3 млн рублей в учреждении обновили в том числе интерьер.

В городе Калачинске Омской области отремонтировали детскую поликлинику в рамках национальной программы «Продолжительная и активная жизнь», вложив в реконструкцию 21,3 млн рублей.

Во время ремонта заменили окна и двери, обновили водопровод и канализационную систему, установили новые отопительную и электрическую сети. Интерьер коридоров и кабинетов теперь выглядит свежо и приятно, создавая благоприятную обстановку для детей и их семей. Поликлиника оборудована двадцатью водонагревателями, а в помещениях с повышенными санитарными нормами установлены приборы обеззараживания воздуха и вентиляции.

Также больница самостоятельно приобрела оборудование пожарной сигнализации за 1,65 млн рублей и новую медицинскую мебель и технику общей стоимостью 1,1 млн рублей.

В 2025 году программа обновления продолжит действовать, охватывая капитальный ремонт 118 объектов здравоохранения Омской области, включая медицинские амбулатории и ФАПы в различных районах региона.