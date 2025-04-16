Приятель-собутыльник, укравший средство передвижения, покатался на нем по городу, а потом продал.

Омские полицейские раскрыли дерзкую кражу электровелосипеда. К правоохранителям обратился 57-летний горожанин, сообщивший о пропаже транспортного средства стоимостью 30 тысяч рублей.

Работники полиции уточнили подробности происшествия и узнали следующее: омич купил в марте велосипед и катался почти каждый день, а однажды, будучи пьяным после праздника, оставил транспорт у соседа, с которым выпивал. Однако обратно велосипед он не получил.

Полицейские нашли подозреваемого в краже и выяснили, что электровелосипед у него был меньше суток. Мужчина покатался на нем по городу, а потом быстро продал товарищу за семь тысяч рублей. Полученные деньги он тут же потратил на алкоголь.

Фигурантом дела стал 39-летний местный житель, у которого уже были судимости за кражи, грабежи и нанесение телесных повреждений средней тяжести. На этот раз он совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Электровелосипед был возвращен владельцу, а на подозреваемого было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».