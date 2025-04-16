Омск-Информ
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·Общество

Прокуратура отреагировала на жалобы сотрудников.
Прокурор города Омска Петр Щербина объявил предостережение и.о. директора муниципального предприятия «Электрический транспорт» Вадиму Филонову, чтобы тот не допускал нарушения трудовых прав сотрудников. Причиной стала опубликованная в соцсетях жалоба сотрудников на задержки зарплат.
– В случае нарушения законодательства о труде возникнут основания для привлечения его к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, – сообщили в прокуратуре.
Напомним, Филонов стал исполняющим обязанности директора МП «Электрический транспорт» в июле 2024 года. Он сменил ушедшего на пенсию действующего депутата горсовета Сергея Фролова.
·Общество

Прокуратура отреагировала на жалобы сотрудников.
Прокурор города Омска Петр Щербина объявил предостережение и.о. директора муниципального предприятия «Электрический транспорт» Вадиму Филонову, чтобы тот не допускал нарушения трудовых прав сотрудников. Причиной стала опубликованная в соцсетях жалоба сотрудников на задержки зарплат.
– В случае нарушения законодательства о труде возникнут основания для привлечения его к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, – сообщили в прокуратуре.
Напомним, Филонов стал исполняющим обязанности директора МП «Электрический транспорт» в июле 2024 года. Он сменил ушедшего на пенсию действующего депутата горсовета Сергея Фролова.