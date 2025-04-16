Омск-Информ
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·Политика

Трудовой договор с Вадимом Матвеевым продлили на год.
Вчера, 15 апреля, и.о. губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал распоряжение о назначении заместителя министра природных ресурсов и экологии. Этот пост еще на год занял Вадим Матвеев.
Отметим, что Матвеев впервые стал заместителем министра 15 апреля 2024 года. До этого он был первым заместителем директора департамента контроля омской мэрии.
·Политика

Трудовой договор с Вадимом Матвеевым продлили на год.
Вчера, 15 апреля, и.о. губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал распоряжение о назначении заместителя министра природных ресурсов и экологии. Этот пост еще на год занял Вадим Матвеев.
Отметим, что Матвеев впервые стал заместителем министра 15 апреля 2024 года. До этого он был первым заместителем директора департамента контроля омской мэрии.