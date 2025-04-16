Вернуть все как было его обязал суд.

Управляющая компания «Наш Дом» подала иск в суд на жильца многоэтажки на улице Краснознаменной в Омске. Коммунальщикам не понравилось, что мужчина самовольно возвел в ванной короб, которым закрыл систему горячего водоснабжения в ванной. К тому же короб он облицевал керамической плиткой.

– Циркуляция воды происходит через полотенцесушитель, что является существенным заужением диаметра общей трубы, в результате чего происходит снижение температуры в системе. Так как общедомовое имущество закрыто коробом, это препятствует визуальному осмотру с целью оценки его состояния и своевременного реагирования и предотвращения аварийных ситуаций, – сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Добровольно предоставлять доступ к системе водоснабжения омич не стал. Поэтому УК обратилась в суд, и суд обязал мужчину привести инженерные коммуникации к проектному состоянию.

Только когда омич увидел на своем пороге приставов, он открыл дверь и позволил провести необходимые работы.