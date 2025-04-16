Омск-Информ
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·Происшествия

Площадь пожара составила 90 квадратных метров.
Вечером во вторник, 15 апреля, в Павлоградском районе Омской области произошло возгорание двухквартирного кирпичного дома. Огнем охватило крыши обеих квартир и деревянную веранду, общая площадь пожара составила 90 кв. м.
На ликвидацию огня немедленно прибыли спасатели. Всего в тушении участвовали 7 сотрудников МЧС России и три единицы спецтехники. Открытое пламя удалось погасить за 20 минут. Никто из жильцов дома не пострадал.
Дознаватели МЧС продолжают расследование обстоятельств происшествия и выявление точной причины возникновения пожара.
·Происшествия

Площадь пожара составила 90 квадратных метров.
Вечером во вторник, 15 апреля, в Павлоградском районе Омской области произошло возгорание двухквартирного кирпичного дома. Огнем охватило крыши обеих квартир и деревянную веранду, общая площадь пожара составила 90 кв. м.
На ликвидацию огня немедленно прибыли спасатели. Всего в тушении участвовали 7 сотрудников МЧС России и три единицы спецтехники. Открытое пламя удалось погасить за 20 минут. Никто из жильцов дома не пострадал.
Дознаватели МЧС продолжают расследование обстоятельств происшествия и выявление точной причины возникновения пожара.