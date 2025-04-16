Пассажирам отказали в посадке из-за нехватки мест.
Омская транспортная прокуратура провела проверку исполнения авиакомпанией «Победа» законов о правах потребителей. Установлено, что в январе 2025 года двое пассажиров, летевших рейсом из Омска в столицу, столкнулись с отказом в посадке из-за нехватки свободных мест на борту самолета.
Прокуратура расценила произошедшее как нарушение потребительских прав граждан и обратилась к руководству авиаперевозчика с требованием незамедлительно устранить выявленное нарушение. Генеральный директор «Победы» получил официальное предписание прокуратуры, после чего последовало принятие внутренних организационных мер для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем.
Кроме того, уполномоченный прокурор привлек компанию к административной ответственности за повторное несоблюдение законодательных норм, регулирующих сферу предоставления услуг потребителям. Штраф, наложенный на авиакомпанию, составил 30 тысяч рублей.