«Авангард» пытался отыграться, играя без вратаря, но пропустил еще больше.

В финальной трети вчерашнего матча, проходившего между командами «Авангард» и «Локомотив», омичи уступали сопернику со счетом 1:4. Тренерский штаб клуба решился на неожиданный ход: за семь минут сорок одну секунду до окончания встречи главный тренер «Авангарда» Ги Буше выпустил на поле шестого игрока, оставив ворота открытыми.

Уже через 39 секунд хоккеисты Ярославля воспользовались преимуществом, забросив пятую шайбу в ворота «Авангарда». Несмотря на неудачу, наставник омского клуба вновь пошел на эксперимент, еще раз снимая вратаря. Такая стратегия позволила команде сократить разрыв, забив один гол, но вскоре гости вновь поразили пустые ворота, доведя итоговый счет до разгромных 2:6.

На традиционной пресс-конференции после игры Ги Буше попытался объяснить мотивы столь необычного шага.

– Я был на матчах, когда мы отыгрывались в течение 4 минут и возвращались в игру, где было отставание в 5 голов. И даже в прошлом матче, когда 0:4 было, мы не опускали руки, мы продолжали бороться. Если ты не веришь в то, что твоя команда может отыграться, то ты не боец, и, наверное, не твое место на тренерском мостике. Когда остается определенное количество времени, ты можешь забросить одну, потом еще, причем и на той стороне, которая выигрывала, и на той стороне, которая проигрывала. Я прекрасно знаю, что чудеса случаются, но они случаются, когда ты веришь в них и когда ты прикладываешь определенные усилия для того, чтобы это произошло, – прокомментировал Ги Буше.