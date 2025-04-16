Омск-Информ
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·Общество

Апрель продолжает испытывать горожан на прочность.

Сегодня, 16 апреля, омией ожидает ветреное холодное утро. По данным Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха днем составит +11…+16 °С.

По прогнозу ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и западный, юго-западный ветер 15–20 м/с. Атмосферное давление будет сильно падать.

·Общество

Апрель продолжает испытывать горожан на прочность.

Сегодня, 16 апреля, омией ожидает ветреное холодное утро. По данным Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха днем составит +11…+16 °С.

По прогнозу ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь и западный, юго-западный ветер 15–20 м/с. Атмосферное давление будет сильно падать.