Собственник проигнорировал предписание мэрии.

Сегодня, 15 апреля, у Дома Союзов в центре Омска убрали шлагбаум. По информации мэрии, собственник не выполнил предписание департамента контроля и не убрал конструкцию в установленные сроки самостоятельно.

Всего с начала 2025 года в плане по принудительному выносу значилось 14 незаконных шлагбаумов. Два собственника добровольно убрали свои ограждения.

Кстати, за это предусмотрен штраф: для граждан сумма его составляет от 2 до 4 тыс. руб., для должностных лиц – от 10 до 14 тыс. руб., для юридических лиц – от 20 до 40 тыс. руб. Во второй раз штрафы значительно увеличиваются, вплоть до 200 тыс. руб.

В Омске продолжается демонтаж незаконно установленных парковочных ограждений. Барьеры, столбики и цепочки, самовольно установленные на муниципальной земле и препятствующие парковке транспорта, убирают без предупреждения.