Водитель «десятки» и два других его пассажира оказались в больнице.

Сегодня, 15 апреля, в 18:35 в дежурную часть ОМВД России по Черлакскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В районе 89-го км трассы Омск – Черлак автомобиль ВАЗ-2110 врезался в двигавшуюся впереди бортовую «Газель».

Предварительно установлено, что 30-летний водитель легковушки не рассчитал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди бортового грузовичка.

В результате аварии погибла 47-летняя пассажирка легковушки. Она скончалась на месте происшествия. Водитель машины и еще два его пассажира оказались в больнице. Проводится проверка, после которой установят причины ДТП.