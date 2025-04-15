Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель «десятки» и два других его пассажира оказались в больнице. 

Сегодня, 15 апреля, в 18:35 в дежурную часть ОМВД России по Черлакскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В районе 89-го км трассы Омск – Черлак автомобиль ВАЗ-2110 врезался в двигавшуюся впереди бортовую «Газель».

Предварительно установлено, что 30-летний водитель легковушки не рассчитал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди бортового грузовичка. 

В результате аварии погибла 47-летняя пассажирка легковушки. Она скончалась на месте происшествия. Водитель машины и еще два его пассажира оказались в больнице. Проводится проверка, после которой установят причины ДТП. 

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·Происшествия

Водитель «десятки» и два других его пассажира оказались в больнице. 

Сегодня, 15 апреля, в 18:35 в дежурную часть ОМВД России по Черлакскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В районе 89-го км трассы Омск – Черлак автомобиль ВАЗ-2110 врезался в двигавшуюся впереди бортовую «Газель».

Предварительно установлено, что 30-летний водитель легковушки не рассчитал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди бортового грузовичка. 

В результате аварии погибла 47-летняя пассажирка легковушки. Она скончалась на месте происшествия. Водитель машины и еще два его пассажира оказались в больнице. Проводится проверка, после которой установят причины ДТП. 

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