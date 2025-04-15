КСП отчиталась об итогах проверок.

Контрольно-счетная палата города Омска выявила 4081 нарушение и недостаток на сумму 1 876 670,5 тыс. рублей. В том числе 414 нарушений при формировании и исполнении бюджетов на сумму 17 031,3 тыс. рублей. Два – нецелевое использование бюджетных средств на сумму 2 426,9 тыс. рублей. 545 нарушений установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету на сумму 1 557 259,9 тыс. рублей.

46 нарушений палата установила в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью на сумму 4587,4 тыс. рублей. В сфере закупок – 120 нарушений на сумму 62428,8 тыс. рублей. 2850 недостатков на сумму 223 552, 5 тыс. рублей также обнаружила КСП.

По результатам проведенной работы протоколы об административных правонарушениях составлены на трех должностных лиц, по решению мирового судьи двум должностным лицам назначено административное наказание – штраф на общую сумму в размере 25 тыс. рублей.

Добавим, что подробный доклад КСП представит на пленарном заседании Омского городского Совета.