В Омской области с 14 апреля повсеместно введен особый противопожарный режим.

Бывшего кандидата в мэры Тары заподозрили в использовании ненормативной лексики при встрече с пожарными. Источники Mash Siberia подтвердили, что огнеборцы приезжали на участок экс-депутата Алексея Крутикова.

Мужчина развел костер на даче, тогда как делать это категорически нельзя – в регионе действует особый противопожарный режим. Соседи набрали номер МЧС, однако хозяин участка оказался недоволен и встретил пожарных крайне недружелюбно.

– Рапорт пиши. Вызывай полицию! Госслужащий, ты уже мошенник! Вторжение на частную территорию. Я предлагаю вам уйти сейчас медленно. Гражданский иск вам обеспечен! – угрожал мужчина.

Напомним, что за разведение огня в особый противопожарный период предусмотрены штрафы: для граждан – до 20 тыс. рублей; для должностных лиц – до 60 тыс.; для предпринимателей – до 80 тыс.; для юридических лиц – до 800 тыс. рублей.