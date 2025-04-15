В Омске прошло выездное заседание комитета по социальной политике.

Комитет по социальной политике Законодательного собрания Омской области провел выездное заседание. Оно прошло в госпитале для ветеранов войн. На повестке дня был ряд вопросов, связанных с темой здравоохранения.

Члены комитета обсудили, как оказывается медпомощь и меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО. Также они побывали на строящихся объектах – в госпитале для ветеранов войн на улице Рождественского и в операционном корпусе Клинического медико-хирургического центра в доме № 103 на улице Булатова.

Депутатам рассказали, как работает госпиталь, как организовано медицинское обслуживание и какие реабилитационные мероприятия проводятся. Также обсудили вопрос кадров, формы работы, направления деятельности и виды социальной помощи.

Председатель комитета Игорь Попов поблагодарил руководство за возможность провести выездное заседание. Также депутаты обсудили, как скорая помощь помогает жителям районов Омской области.

Планируется, что 22 мая пройдет еще одно выездное заседание комитета по социальной политике. Оно состоится в ОмГМУ.