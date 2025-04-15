Омск-Информ
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·Общество

За службу он был награжден двумя медалями. 

Москаленское отделение «Единой России» сообщает о гибели мобилизованного на СВО 28-летнего местного жителя Евгения Лысакова. Он погиб 17 марта при исполнении воинского долга. 

Евгений родился 9 июля 1996 года в селе Элита Москаленского района. После 9 классов Элитовской СОШ отучился на сварщика в БПОУ «Москаленский профессиональный техникум».

В 2015–2016 годах служил в Вооруженных силах РФ в должности командира отделения танков с ракетно-пушечным вооружением. После армии работал вахтовым методом. Осенью 2022 года мужчина был мобилизован на СВО. Служил в звании младшего сержанта. 

Награжден государственными наградами: медалью Суворова и медалью Жукова.

РИА «Омск-информ» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

2075
·Общество

За службу он был награжден двумя медалями. 

Москаленское отделение «Единой России» сообщает о гибели мобилизованного на СВО 28-летнего местного жителя Евгения Лысакова. Он погиб 17 марта при исполнении воинского долга. 

Евгений родился 9 июля 1996 года в селе Элита Москаленского района. После 9 классов Элитовской СОШ отучился на сварщика в БПОУ «Москаленский профессиональный техникум».

В 2015–2016 годах служил в Вооруженных силах РФ в должности командира отделения танков с ракетно-пушечным вооружением. После армии работал вахтовым методом. Осенью 2022 года мужчина был мобилизован на СВО. Служил в звании младшего сержанта. 

Награжден государственными наградами: медалью Суворова и медалью Жукова.

РИА «Омск-информ» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

2075