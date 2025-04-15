За отказ выполнять требования сотрудников ГИБДД молодой человек приговорен к 40 часам обязательных работ.

26-летний житель села Шипицыно Большереченского района Омской области приговорен к 40 часам обязательных работ за за неповиновение требованиям сотрудников полиции. В феврале текущего года, не имея права управления, он сел за руль автомобиля ВАЗ-21102. Во время движения по автодороге Омск – Тара молодой человек был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

– В нарушение п. 8 ч.1 ст.13 ФЗ «О полиции» он отказался выполнять их законные требования, – сообщили в Омском областном суде.

Перед тем как сотрудники ГИБДД подошли к автомобилю, водитель попытался пересесть на соседнее сиденье, притворяясь пассажиром. Молодой человек отказывался называть себя и предоставить документы на право управления транспортным средством. Для установления личности он был доставлен в отделение, где повел себя неадекватно.

– Пришлось применить физическую силу, чтобы привести ситуацию в порядок, – комментируют в суде.

Действия виновного суд квалифицировал по ст. 19.3 ч.1 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).