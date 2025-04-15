Речнику было всего 35 лет.

ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть» сообщает о внезапной кончине молодого капитана теплохода Анатолия Велижанина. Ему было всего 35 лет.

Свою карьеру на водном транспорте Анатолий начал в 2009 году в должности моториста на теплоходе «Бекас». В 2021 году он стал капитаном обстановочного судна «Дрофа», обеспечивающего безопасность навигации на реке посредством правильной расстановки буев и иных знаков водной навигации.

– Коллеги вспоминают Анатолия как немногословного, уверенного в себе мужчину, который прекрасно знал свое дело, был верным товарищем и всегда приходил на выручку, – сообщили в администрации.

У Анатолия остались жена и сын. О причинах смерти, как и о месте и времени прощания, не сообщается.