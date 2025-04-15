Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла накануне днем.
Вчера, 14 апреля, около 14 часов в селе Гурово Муромцевского района произошел пожар, жертвой которого стала местная жительница.
Как сообщили в МЧС, в деревянном доме загорелась кровля. С огнем боролись 7 пожарных. Открытое горение они ликвидировали в 15:32. Площадь возгорания составила 80 кв. м.
– На полу было обнаружено тело женщины без признаков жизни, – сообщили в МЧС.
Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели.
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·Происшествия

Трагедия произошла накануне днем.
Вчера, 14 апреля, около 14 часов в селе Гурово Муромцевского района произошел пожар, жертвой которого стала местная жительница.
Как сообщили в МЧС, в деревянном доме загорелась кровля. С огнем боролись 7 пожарных. Открытое горение они ликвидировали в 15:32. Площадь возгорания составила 80 кв. м.
– На полу было обнаружено тело женщины без признаков жизни, – сообщили в МЧС.
Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели.
1143