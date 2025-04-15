Хозяином банковского счета, на который омичка перевела 145 тысяч рублей, оказался 36-летний мужчина из Приангарья.
Пожилая омичка лишилась крупной суммы денег вследствие телефонного мошенничества. 71-летнюю пенсионерку обманул неизвестный, представившийся «инвестором». Омичка поверила обещаниям дополнительного заработка и перевела 145 тысяч рублей.
Инцидент произошел в мае 2024 года. В ходе следствия сотрудникам правоохранительных органов удалось выявить хозяина банковского счета, на который жертва перевела свои деньги. Им оказался 36-летний мужчина, проживающий в городе Саянске Иркутской области. Мужчина утверждал, что открыл счет исключительно для начисления зарплаты, а после увольнения потерял банковскую карту.
Несмотря на объяснения ответчика, суд рассмотрел заявление омской прокуратуры и постановил взыскать с жителя Иркутской области украденные 145 тыс. рублей в пользу пострадавшей пенсионерки.