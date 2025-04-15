За десять эпизодов мошенничества 21-летняя девушка проведет два с половиной года на принудительных работах.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор 21-летней омичке за 10 эпизодов мошенничества. Судебным следствием установлено, что она подыскивала на сайтах бесплатных объявлений предложения о продаже мобильных телефонов, после чего договаривалась с их владельцами о встрече под предлогом покупки.

– Используя чат-бот в мессенджере «Телеграм» она создавала поддельные электронные чеки об оплате. После на экране своего смартфона предъявляла продавцам. То же самое девушка совершила при хищении одежды из магазина, предложив продавцу расплатиться путем онлайн-перевода, – сообщают в аккаунте Омского областного суда.

Омичка обманывала продавцов почти год, с апреля 2023 года по март 2024 года. Осуждена за совершение девяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК – мошенничество. И одно преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК – мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину.

Ей назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием 10 % из ее заработной платы в доход государства, к тому же ей назначен штраф 60 000 рублей. Суд получил сведения о начале отбывания осужденной своего наказания в исправительном центре.