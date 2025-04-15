Вор попался на камеры наблюдения.

Дерзкая кража раскрыта накануне в Омске. Житель города обнаружил пропажу ценных вещей из салона собственного автомобиля ВАЗ-2107, припаркованного во дворе дома на улице Лаптева. Потерпевший, 19-летний молодой человек, занимался ремонтом авто и не сразу заметил исчезновение портативной музыкальной колонки и фирменного свитера с логотипом любимой хоккейной команды «Авангард». Общий ущерб составил около 20 тыс. руб.

Проведение оперативных мероприятий позволило установить личность виновника преступления. Сотрудники уголовно-разыскного подразделения изучили видеозаписи с ближайших видеокамер наблюдения. На одной из записей зафиксирован подозрительный мужчина, покидающий магазин с украденными предметами.

Опознать нарушителя оказалось несложно: оперативники вычислили ранее судимого местного жителя 37 лет, имевшего богатый криминальный опыт хищений чужого имущества. Мужчина был задержан и доставлен в полицейский участок.

Задержанный признался, что прогуливался по двору и случайно натолкнулся на открытую дверь машины, а увидев лежащие без охраны ценные предметы, не устоял перед соблазном и совершил кражу.

За совершенное деяние возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенные вещи изъяты и будут возвращены законному владельцу после завершения следственных действий.