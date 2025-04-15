Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Чиновники планируют выровнять асфальт с помощью грейдера.
Департамент транспорта омской мэрии временно изменил маршрут автобуса № 26 «Поселок Чкаловский – микрорайон Булатово». Конечной вместо остановки «Поселок Булатово» будет остановка «Сады».
Причина изменения – плохая дорога от «Садов» до «Булатова». На деформацию асфальта в дептранс пожаловался «Омскоблавтотранс», который занимается перевозками по данному маршруту.
– По информации Управления дорожного хозяйства и благоустройства, на указанный участок направлен грейдер для выравнивания проблемного участка дороги, – отметили в департаменте транспорта.
Когда движение до остановки «Поселок Булатово» возобновится, чиновники не сообщают. Специалисты департамента городского хозяйства собираются выехать на место, чтобы оценить объемы и сроки восстановления дорожного полотна.
1171
·Авто

Чиновники планируют выровнять асфальт с помощью грейдера.
Департамент транспорта омской мэрии временно изменил маршрут автобуса № 26 «Поселок Чкаловский – микрорайон Булатово». Конечной вместо остановки «Поселок Булатово» будет остановка «Сады».
Причина изменения – плохая дорога от «Садов» до «Булатова». На деформацию асфальта в дептранс пожаловался «Омскоблавтотранс», который занимается перевозками по данному маршруту.
– По информации Управления дорожного хозяйства и благоустройства, на указанный участок направлен грейдер для выравнивания проблемного участка дороги, – отметили в департаменте транспорта.
Когда движение до остановки «Поселок Булатово» возобновится, чиновники не сообщают. Специалисты департамента городского хозяйства собираются выехать на место, чтобы оценить объемы и сроки восстановления дорожного полотна.
1171