Обиженные отсудили у нее денежную компенсацию.

Три жительницы села в Колосовском районе Омской области подали на односельчанку иск в суд. Каждая требовала компенсацию морального вреда из-за оскорблений.

Как сообщает служба судебных приставов, как-то вечером 35-летняя женщина, проходя по улице, слушала громкую музыку через колонку, пела песни, а потом начала оскорблять односельчанок. Это слышали многие местные жители, что привело к пересудам.

Первая из оскорбленных оказалась работницей культуры с заболеванием, при котором противопоказано волнение. У второй ухудшилось здоровье после переживаний из-за оскорблений. Женщина обратилась к фельдшеру с жалобами на плохое самочувствие и теперь принимает лекарства. Третья оказалась матерью четверых детей, которые услышали про оскорбления от сверстников.

Отметим, что обидчица перед односельчанками не извинилась. В итоге суд обязал ее заплатить по 30 тыс. рублей первой и второй женщинам, а также 35 тыс. рублей – последней.

После решениия суда приставы уведомили сельчанку о необходимости его исполнить и арестовали деньги женщины. В итоге в течение двух дней женщина выплатила компенсации односельчанкам.