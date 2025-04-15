Частичное закрытие участков федеральных трасс связано с проведением ремонтных работ.

С наступлением тепла на федеральных трассах в Омской области начнется ремонт. Во время проведения работ на определенных участках организуют реверсивное движение транспорта, сообщает федеральное дорожное агентство «Сибуправтодор».

– В Омской области уже в ближайшие дни возобновятся работы на переходящих объектах капитального ремонта, где проезжую часть переводят из двух полос в четыре: км 13+500 – км 26 трассы А-320 и км 781+650 – км 791+690 Р-254 «Иртыш», – анонсировали в ведомстве.

Также в грядущий строительный сезон приступят к ремонту федеральной трассы Р-402 Тюмень – Омск. На участке с 456 по 470 км в Тюкалинском районе уложат новое асфальтовое покрытие и укрепят обочины.

Ограничение движения на автодороге А-320 продлится с 1 мая до 20 ноября. На трассе Р-254 реверсивное движение будет актуальным до 1 сентября.

Напомним, что сейчас реверсивное движение применяется для организации движения на мосту имени 30-летия ВЛКСМ у Телецентра.