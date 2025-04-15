Долгие годы рядом с главным входом в парк располагался павильон с бильярдной и кафе.

Октябрьский районный суд Омска удовлетворил иск заместителя прокурора области об истребовании в муниципальную собственность незаконно приватизированного земельного участка в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

Проверка прокуратуры показала, что в 2001 году индивидуальному предпринимателю был передан в аренду участок земли перед главным входом в парк. Цель аренды состояла в размещении временной постройки – павильона, совмещающего бильярдную и кафе-зал.

После возведения павильона с открытой террасой предприниматель неправомерно оформил права собственности на данное временное строение как на капитальное сооружение. Благодаря этому в 2010 году он смог приватизировать земельный участок размером 600 кв. м, занятый этим объектом, минуя процедуру торгов.

Так как рассматриваемый участок находится на территории парка, он классифицируется как земля общего пользования согласно положениям Земельного кодекса РФ и, следовательно, не может быть приватизирован частным лицом. Заместитель прокурора Омской области подал судебный иск с требованием вернуть незаконно приобретенный земельный участок обратно в муниципальную собственность и признать недействительным право собственности предпринимателя на павильон с бильярдной и кафе, поскольку оно ошибочно оформлено как недвижимость.

Октябрьский районный суд города Омска поддержал иск. После вступления решения суда в законную силу прокуратура обеспечит контроль над исполнением этого акта.