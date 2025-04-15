Участниками фестиваля станут более 600 студентов.

В субботу, 19 апреля, в Омске пройдет крупнейший творческий фестиваль среди студенческих отрядов проводников «Рельс и шпала» (РиШ). В фестивале примут участие более 600 студентов. Молодые таланты посоревнуются в творческих конкурсах.

– Ежегодно в Омске проводится творческий фестиваль среди студенческих отрядов проводников, – рассказал зампредседателя наблюдательного совета РСО, член Общественного совета Минтранса РФ Алексей Потейко. – «Рельс и шпала» – это всегда очень яркое мероприятия, где ребята раскрываются с творческой стороны и получают возможность проявиться и заявить о себе. Для студентов это своеобразная подготовка к творческим фестивалям, которые проходят в рамках всероссийских трудовых проектов студенческих отрядов проводников, возможность попробовать себя и вдохновиться для будущих конкурсов всероссийского масштаба.

В этом году творческий фестиваль будет посвящен Году защитника Отечества. Борьба за первенство традиционно начнется с показа отрядных уголков и конкурса накаток (рисунок на задней стороне бойцовки). Кроме того, ребята покажут зрителям и экспертам творческие номера.

По итогам конкурса выберут победителя в каждой номинации. Отряд с большим количеством баллов станет обладателем Гран-при.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8-800-770-0-117.