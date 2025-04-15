При задержании полиция обнаружила около 8 граммов одурманивающих веществ и узнала о местонахождении восьми тайников.

Омский районный суд вынес приговор 29-летнему омичу по ч. 3 ст. 30, ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере).

Суд установил, что в апреле 2024 года мужчина через мессенджер вступил в преступную группу по незаконному обороту наркотических средств.

По договоренности омич должен был получить от сообщника тайники-«закладки» с производным N-метилэфедрона и раскладывать их в местах для продажи. Ему не удалось завершить преступление, потому что он был вовремя пойман сотрудниками полиции, а наркотическое средство массой около 6 г было изъято.

Во время досмотра у него был изъят телефон с координатами еще 8 тайников, а также еще около 2 г наркотиков. Вину в совершении преступлений мужчина признал полностью.

С учетом позиции гособвинителя суд определил меру наказания в виде лишения свободы сроком 9 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд также распорядился уничтожить изъятые наркотические вещества. Решение суда еще не вступило в законную силу.