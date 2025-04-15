На этом направлении будет больше рейсов.

C 2 мая из Омска станет больше авиарейсов в Красноярск. Авиакомпания «Россия» увеличит их число до трех в неделю.

– Теперь отправиться в город на Енисее можно будет по средам, пятницам и воскресеньям, – сообщает пресс-служба Омского аэропорта.

Вылет из Омска – в 15:55. В Красноярск самолет прибывает в 19:15. Вылет из Красноярска – в 13:45, прибытие в Омск – в 15:00.

Отметим, что рейсы Омск – Красноярск совершают и другие авиакомпании.