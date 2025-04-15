Омск-Информ
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·Общество

В основном циркулируют вирусы негриппозной природы. 

Роспотребнадзор сообщил о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Омской области. За неделю с 7 по 13 апреля 2025 года уровень заболеваемости снизился на 12,6 %.

Среди циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной природы – 72,2%. Среди них выделяются следующие группы:

  • респираторно-синцитиальные вирусы – 27,8 %,
  • риновирусы – 16,7 %,
  • вирусы парагриппа – 11,1 %,
  • сезонные коронавирусы – 11,1 %,
  • метапневмовирусы – 5,5 %.

Вирусы гриппа составили лишь 22,2 % от общего числа выявленных патогенов. Отдельно отмечается наличие вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, доля которого составляет всего 5,6 %.

·Общество

В основном циркулируют вирусы негриппозной природы. 

Роспотребнадзор сообщил о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Омской области. За неделю с 7 по 13 апреля 2025 года уровень заболеваемости снизился на 12,6 %.

Среди циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной природы – 72,2%. Среди них выделяются следующие группы:

  • респираторно-синцитиальные вирусы – 27,8 %,
  • риновирусы – 16,7 %,
  • вирусы парагриппа – 11,1 %,
  • сезонные коронавирусы – 11,1 %,
  • метапневмовирусы – 5,5 %.

Вирусы гриппа составили лишь 22,2 % от общего числа выявленных патогенов. Отдельно отмечается наличие вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, доля которого составляет всего 5,6 %.