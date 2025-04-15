Жители региона продолжают переводить деньги на «безопасные счета» аферистов.

За минувшие сутки 15 жителей Омской области обратились в полицию с заявлениями о том, что их обманули мошенники. Преступники похитили у омичей больше 6 млн рублей.

Жители региона продолжают переводить деньги со своих счетов на чужие якобы безопасные счета. Из 15 пострадавших 9 попались именно на эту уловку.

Как сообщает полиция, 68-летняя жительница Омского района тоже думала, что спасает свои многолетние накопления. В итоге она пять дней подряд переводила деньги аферистам и лишилась 2,78 млн рублей.