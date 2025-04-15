Акционеры получат 120 млн рублей.

Омский аэропорт выпустил официальное сообщение о выплате дивидендов за 2024 год. На последнем заседании совета директоров, которое прошло 7 апреля, было предложено направить почти всю годовую прибыль компании, составляющую около 120,1 млн рублей, на выплату дивидендов акционерам.

– Объявить и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 761 рубль 20 копеек на акцию денежными средствами в рублях, по привилегированным акциям типа А в размере 761 рубль 20 копеек на акцию, – рассказали в официальном сообщении.

Это самая крупная выплата дивидендов за всю историю Омского аэропорта. Для сравнения: в 2023 году акционерам выплатили 56,2 млн рублей, в 2022 году – 43 млн, в 2021 году – 9,6 млн, а в 2020 году – около 8 млн рублей. В 2019 году дивиденды акционерам не начислялись.

Стоит отметить, что основным владельцем Омского аэропорта является Омская область.