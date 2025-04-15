После поражения в гостевых играх Ги Буше дал хоккеистам отдохнуть.

Вчера, 14 апреля, анонимный эксперт рассказал в телеграм-канале «Хоккейная правда» о подготовке «Авангарда» к домашнему матчу против ярославского «Локомотива».

По данным инсайдера, «Ястребы» решили не повторять ошибок последних двух сезонов и после второй выездной игры остались в Ярославле. Команда Ги Буше провела спокойную ночь в гостинице «Соколена» и вылетела в Омск в 9 утра по московскому времени. Перед домашней игрой у «Авангарда» было две ночи, которые команда провела в спокойной обстановке.

Напомним, что следующая игра пройдет сегодня в 19:30 на «G-Drive Арене». На данный момент счет в серии равен 1:1.