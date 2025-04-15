Омск-Информ
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·Общество

Местами температура опустится до –7 °C. Ожидается снег. 

По данным синоптиков Обь-Иртышкого УГМС, сегодня, 15 апреля, температура в Омске и Омской области установится в районе +7...+12 °C, по северу до –7 °C. 

Ожидается переменная облачность, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный и северо-западный, его скорость составит 8–13 м/с.

Атмосферное давление будет расти. 

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·Общество

Местами температура опустится до –7 °C. Ожидается снег. 

По данным синоптиков Обь-Иртышкого УГМС, сегодня, 15 апреля, температура в Омске и Омской области установится в районе +7...+12 °C, по северу до –7 °C. 

Ожидается переменная облачность, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный и северо-западный, его скорость составит 8–13 м/с.

Атмосферное давление будет расти. 

5916