Омск-Информ
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·Общество

Новая программа для работы валидаторов облегчит оплату проезда горожанам.

Сегодня, 14 апреля, на совещании c руководителями транспортной отрасли Омска представили инновационную технологию для повышения удобства оплаты проезда. Специалисты предприятия «Пассажирсервис» продемонстрировали новую версию программы для валидаторов, позволяющую усовершенствовать систему безналичной оплаты билетов в общественном транспорте.

– Нововведение представляет собой модернизацию программного обеспечения для валидаторов и будет внедряться поэтапно в тестовом режиме, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Ранее жители Омска многократно жаловались на некорректную работу валидаторов в салонах общественного транспорта. Из-за отсутствия четких сигналов и выведения информации на экраны пассажиры прикладывали свои карты по несколько раз, в результате чего с них списывалось по несколько поездок.
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·Общество

Новая программа для работы валидаторов облегчит оплату проезда горожанам.

Сегодня, 14 апреля, на совещании c руководителями транспортной отрасли Омска представили инновационную технологию для повышения удобства оплаты проезда. Специалисты предприятия «Пассажирсервис» продемонстрировали новую версию программы для валидаторов, позволяющую усовершенствовать систему безналичной оплаты билетов в общественном транспорте.

– Нововведение представляет собой модернизацию программного обеспечения для валидаторов и будет внедряться поэтапно в тестовом режиме, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Ранее жители Омска многократно жаловались на некорректную работу валидаторов в салонах общественного транспорта. Из-за отсутствия четких сигналов и выведения информации на экраны пассажиры прикладывали свои карты по несколько раз, в результате чего с них списывалось по несколько поездок.
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