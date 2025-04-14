Турнир прошел в Омске в третий раз.

В рамках проекта «Хоккей для всех» прошел межрегиональный турнир «КосмоОмск». Мероприятие продолжалось три дня. Пять команд из Омска, Новосибирска, Ярославля, Томска и Нижневартовска боролись за звание победителя.

– Любительский спорт дал путевку в жизнь звездам мирового масштаба, – сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Многие прославленные хоккеисты когда-то начинали свой большой путь с дворовых хоккейных коробок. Три года назад наше предприятие включило проект «Хоккей для всех» в программу социальных инвестиций «Родные города», и мы уже видим результаты. Интерес к любительскому хоккею растет не только среди жителей региона, в Омск приезжают команды со всей страны.

Состязания проводились в академии «Авангард» и в ледовом дворце имени Евгения Шастина. Возраст участниц составил от 15 до 52 лет. Лидера выбрали по количеству набранных очков. Победителем стала команда «Омская ракета».

Для зрителей во время открытия состоялось красочное шоу, где выступили омские фигуристки. Также среди болельщиков разыграли джерси с автографами хоккеистов «Авангарда».

– Благодаря ОНПЗ в регионе активно развивается женский хоккей, – объяснил президент федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков. – В конце прошлого года проводился турнир «Жемчужный конек» для девочек. Лучшие юные хоккеистки в составе сборной поехали на игры «Золотая шайба». Радует, что соревнования давно вышли за пределы региона. В этом году на омский лед вышли хоккеистки из Ярославля. Спасибо нашему партнеру, программе «Родные города» и компании «Газпром нефть» за то, что поддерживают и развивают любительский спорт, а главное, делают его доступным для всех желающих вне зависимости от пола и возраста.

Турнир «КосмоОмск» проводят федерация хоккея Омской области и региональное Минспорта. Соревнования являются частью проекта для спортсменов-любителей «Хоккей для всех».