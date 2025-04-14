6 мая одновременно планируют зажечь огни в нескольких муниципалитетах.

На заседании регионального оргкомитета, посвященного подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стало известно, что Омская область примет участие во всероссийской акции «Храним огонь Победы» по одновременному зажжению Вечных огней 6 мая 2025 года.

Огни будут зажжены в режиме постоянного горения, которое обеспечивает газоснабжающая организация. Благодаря изменениям законодательства от 1 мая 2022 года, когда был скорректирован Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», это стало возможным на безвозмездной основе. Все расходы на подведение сетевого газа к мемориалам, поставку газа, обеспечения режима горения берут на себя ресурсники.

Всего в Омской области действует 12 Вечных огней и восемь Огней памяти, постепенно их переводят со сжиженных углеводородных газов на природный.