Дорожные условия на Машиностроительной стали причиной серии инцидентов.

Сегодня утром, 14 апреля, на перекрестке улиц Машиностроительная и Тытаря произошла крупная автомобильная авария. Автомобиль марки LADA Kalina столкнулся с другим транспортным средством. Столкновение было настолько сильным, что машина опрокинулась на крышу.

В результате происшествия травмы получили две пассажирки, 34 и 69 лет. Пострадавших доставили в больницу с различными ушибами.

Через пару часов на этой же улице провалился грузовик, видео опубликовал телеграм-канал «Инцидент Омск».

Улица Машиностроительная превратилась в настоящую угрозу для автомобилистов. Глубокие колдобины и разрушения асфальтового покрытия вынуждают водителей резко снижать скорость, рискуя повредить подвеску автомобилей. В мэрии пояснили, что ремонт улицы запланирован на апрель по всей длине дорожного полотна. Работы начнутся в ближайшее время.