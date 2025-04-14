Суммарно они потеряли 188,5 тыс. рублей.

Мошенники начали похищать деньги омичей, предлагая им липовые путевки в Абхазию. Как сообщили в полиции, жертвами аферистов стали 43-летний мужчина и 46-летняя женщина.

По данным полицейских, горожанин в интернете заказал семейную путевку в один из пансионатов Абхазии. Созвонившись, как он полагал, с администратором сайта, омич заплатил 117 тыс. рублей. В ответ ему пришла копия договора об оказании услуг и квитанция.

Через месяц омич увидел на сайте Министерства туризма Республики Абхазия объявление о том, что мошенники продают путевки в несуществующий пансионат. Тогда он понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию.

Другая омичка, также попавшаяся на удочку мошенников, заказала путевку для себя и сестры в тот же пансионат. Она лишилась 71,5 тыс. рублей. Теперь преступников разыскивает полиция.