Трое из четверых парней погибли в пожаре.

Сегодня утром в деревне Демьяновке Горьковского района Омской области произошел пожар. Горел частный дом, в котором в это время находились четверо парней. Огонь тушили 6 сотрудников МЧС на 4 пожарных машинах.

Как сообщили в прокуратуре, трое из них погибли. Парням было 18, 21 и 22 года. Еще одного, 24-летнего парня, госпитализировали с отравлением угарным газом.

Как выяснили следователи, со вчерашнего вечера парни провожали младшего приятеля в армию. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Контролировать расследование будет прокуратура.