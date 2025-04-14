К летнему сезону в городе готовят мосты, путепроводы и подземные переходы.

В Омске приступили к подготовке мостов к летнему сезону. На Фрунзенском мосту специалисты профильного бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» моют перильные ограждения и парапеты. После конструктивы покрасят специальной защитной краской.

– Параллельно дежурная бригада продолжает аварийно-восстановительный ремонт дорожного полотна на Комсомольском мосту, ограждения этого мостового сооружения также покрасят в ближайшее время, – отметил главный инженер предприятия Александр Кондратенко.

Следующим на очереди будет путепровод на улице Кирова, а к майским праздникам на всех мостовых сооружениях специалисты обновят и вертикальную дорожную разметку.

Добавим, что в Омске всего 49 искусственных сооружений – мостов, путепроводов и подземных переходов.